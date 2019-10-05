Движение Femen провело на кладбище в Париже акцию против насилия

5 октября в Париже на кладбище Монпарнас прошла акция движения Femen в защиту жертв семейного насилия. Около ста женщин с обнаженными торсами, покрытыми серой краской, под дождем молча пересекли кладбище Монпарнас, держа перед собой черные доски в форме обелисков с именами женщин, убитых мужем или сожителем. На груди они сделали надписи: «Я не хотела умирать», «Я ушла от него, и он убил меня», «Ко мне отнесутся всерьез, лишь когда я умру».

Участницы акции добиваются мобилизации правительства в борьбе против домашнего насилия. Об этом сообщило "Международное французское радио".

Символический марш был посвящён памяти 114 женщин, погибших от домашнего насилия с начала 2019 года во Франции. Участницы акции считают, что каждая женщина перед гибелью была жертвой насилия и пыталась предупредить полицию об угрозах своей жизни.

Инна Шевченко, глава движения Femen, заявила, что активистки добиваются мобилизация сил охраны правопоряка. "Каждая из нас потенциально может стать жертвой супружеского насилия и феминицида", — заявила она на пресс-коференции.