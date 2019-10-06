Посольство РФ: депутата Думы в Нью-Йорке допросил сотрудник ФБР

Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста Госдепартаменту США. В ней утверждается, что депутат Госдумы Инга Юмашева накануне в аэропорту Нью-Йорка была в субботу сотрудником ФБР.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Юмашеву, которая прибыла на форму "Диалог Форт-Росс", задержали и отвели в отдельное помещение, где её ждал сотрудник ФБР. Антонов назвал вопросы, которые он задавал депутату, "непонятными, неясными и неприемлемыми”. Разговор, по его словам, продолжался час, после чего сотрудник ФБР, как утверждает посол, предложил российскому депутату встретиться "в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение". Посол считает это беспрецедентным, утверждая, что в России с сенатором или членом Палаты представителей так бы не поступили.

Сама Юмашева ситуацию не комментирует. Нет комментариев и от официальных представителей американских ведомств.

Инге Юмашевой 34 года, она депутат Госдумы от партии "Единая Россия", избрана по списку в Башкирии. До избрания в Думу она работала в государственных СМИ - на радио и телевидении, была корреспондентом крепмлёвского пула. Она не является родственницей дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой.