Новосибирский художник продает на аукционе "икону" якутского шамана

Художник из Новосибирска Константин Ерёменко выставил на аукцион портрет якутского шамана Александра Габышева, который шёл в Москву "изгонять Путина", но оказался под следствием.

Портрет назван "Дойди и изгони". Он представляет собой своеобразную "икону" шамана. Аукцион проводится на странице в фейсбуке и завершится вечером 6 октября. Часть вырученных средств будет передана шаману, остальные деньги направят на мультфильм про ГУЛАГ, который делает Ерёменко. Об этом корреспонденту сайта Сибирь.Реалии рассказал сам художник.

По словам Ерёменко, он никогда раньше не занимался продажей своих картин, а идея аукциона принадлежит видеоблогеру Тимуру Ханову. Для этого была создана специальная страница в фейсбуке. Если опыт окажется удачным, то на ней будут выставляться для продажи картины других художников.

Ерёменко считает, что в этом аукционе важны не столько деньги, сколько возможность еще раз привлечь внимание к ситуации с шаманом, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

На аукционе была назначена минимальная ставка 1 рубль, на момент публикации максимальная ставка составляет 20,5 тысяч рублей.

Портрет Габышева был задуман художником ещё до его задержания. Первоначальное название картины "Спаси и изгони".