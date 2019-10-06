Дональд Трамп раскритиковал сенатора-республиканца Митта Ромни

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал сенатора Митта Ромни "напыщенным невеждой". Ранее Ромни подверг президента резкой критике за попытку давления на глав иностранных государств для расследования в отношении Джо Байдена.

"Митт Ромни никогда не был победителем. Он – напыщенный невежда, который боролся со мной с самого начала", – написал президент в Твиттере.

Трамп в очередной раз назвал "уместным" свой разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским в июле. Он также заявил, что его призыв к Китаю расследовать действия Джо Байдена – вероятного конкурента на выборах президента 2020 года – и его сына Хантера, был направлен против коррупции и не имеет политических мотивов.

"Если бы Митт постарался на выборах с Обамой, он бы мог победить. К сожалению, он дал маху! Он так плох для республиканцев", – добавил президент.

Трамп призвал избирателей штата Юта, которых представляет Митт Ромни, отозвать сенатора с его поста. "Я слышал, что прекрасные жители Юты полагают, что их голосование за напыщенного сенатора Митта Ромни было большой ошибкой. Я согласен! Он – глупец, который передает их прямо в руки никчемных демократов! #ОтзовитеМитта Ромни" – говорится в сообщении президента.

В 2012 году Митт Ромни был выдвинут Республиканской партией в качестве кандидата на пост президента и проиграл эти выборы Бараку Обаме.

В пятницу, 4 октября, Ромни назвал действия Дональда Трампа в отношении Джо Байдена "неправильными и ужасающими".