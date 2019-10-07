"Россия – моя история". Дилетанты обратились к ученым, победила идеология

Радио Свобода поговорило с авторами и критиками сети исторических парков "Россия – моя история" и выяснило: учёные из Института российской истории РАН больше года работали над материалами парков, но результаты их трудов оказались отложены в долгий ящик, победила идеология.

В начале были выставки. С 1995 года Русская православная церковь проводила выставки "Православная Русь", которые привлекали внимание в основном православной общественности, но вышли на новый уровень с приходом в Патриарший совет по культуре ректора Cретенской духовной семинарии архимандрита Тихона Шевкунова. На тот момент он был одним из самых влиятельных церковных служителей, которого СМИ называли духовником Путина. В 2011 году выставка-форум с помпой прошла в Манеже и помимо традиционной демонстрации святынь уделяла большое внимание истории: восстановлению Церкви из советских руин и новомученикам – людям, репрессированным за православную веру. Основным козырем мероприятия стало его мультимедийное наполнение: сенсорные экраны, 3D модели и документальные фильмы. Формат так понравился тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву, что было принято решение провести подобную выставку, но на светскую тему: к 400-летию дома Романовых в 2013 году.

"Романовы" имели ошеломительный успех: Манеж посетили более 300 тысяч человек, впрочем, главную оценку дало руководство страны. "Нам дали пять дней на эту выставку, но пришёл Путин и сказал: "Давайте будет ещё пять". Потом пришёл Собянин и сказал: "Давайте ещё пять". Мы выставлялись 20 дней", – рассказал в интервью РС один из создателей выставки Александр Мясников. "Романовы" поехали с туром по стране: Санкт-Петербург, Тюмень, Краснодар, Крым, а в ноябре 2014 года в Манеже с таким же успехом прошла выставка "Рюриковичи", за которой последовали выставки "1914-1945. От великих потрясений к великой победе" и "1945-2016".

В декабре же 2015 года в выставочном павильоне 57 на ВДНХ открылась постоянная экспозиция исторического парка "Россия – моя история". Парк разбит на три выставки: "Рюриковичи", "Романовы" и "ХХ век", он начинается со стенда про поселение Бронзового века Аркаим и заканчивается залами, посвящёнными Владимиру Путину, это – самая большая часть экспозиции. Похожие парки работают сегодня в 20 российских городах от Южно-Сахалинска до Махачкалы, в каждом основу экспозиции составляет контент из Москвы, к нему добавляются стенды с историей региона. Парки не раскрывают информацию о количестве посетителей, однако основная часть их – школьники, студенты, курсанты военных и полицейских училищ, которые приходят туда организованными группами. Александр Мясников рассказал РС, что не вылезает из командировок – проводит мастер-классы не только для руководства страны и регионов, но и для гидов и учителей истории: в провинции выставки становятся важным элементом образовательного процесса.

Деньги пахнут газом

Патриархия очевидно не могла проводить такое количество мероприятий самостоятельно, поэтому перед выставкой "Романовы" в 2013 году был создан Фонд гуманитарных проектов (ФГП), получающий как бюджетные гранты, так и "спонсорскую помощь", в основном от "Газпрома". Управляющим директором фонда был назначен главный юрисконсульт "Газпром-нефти" Иван Есин, экспертный совет фонда возглавил архимандрит Тихон. В 2017 году агентство Bloomberg сообщило о рекордном увеличении финансирования благотворительных проектов "Газпрома" – до 26,3 миллиарда рублей, большая часть этих денег якобы предназначалась для парков "Россия – моя история".

Руководство ФГП эту информацию опровергло. По словам Ивана Есина, на каждый региональный парк "Газпром" тратит не больше 100-120 миллионов рублей, остальное – затраты местных бюджетов на строительство или реконструкцию зданий. На самом деле в каждом случае вопросы решаются по-разному: где-то в строительство вкладывается ФГП, где-то региональные бюджеты и неназванные спонсоры, некоторые регионы получают на эти цели федеральные субсидии. В Москве 57 павильон вошёл в 100-миллиардный бюджет реконструкции ВДНХ. Как удалось посчитать РС по информации из открытых источников, на строительство и оснащение парков в регионах было потрачено как минимум от 10 до 15 миллиардов рублей.

Авторская тайна

Материалы выставок не подписаны, говорится лишь, что над ними работали специалисты Института российской истории РАН, РГГУ и МГУ. Впрочем, как пояснил РС Александр Мясников, изначально за информационное наполнение отвечали два человека: он сам и Павел Кузенков. Мясников окончил филологический факультет Ленинградского университета, работал журналистом в "Ленинградской правде", "Советской культуре" и "Вечернем Ленинграде", а потом редактором в издательстве "Советский писатель" – издавал в том числе псевдоисторические романы Валентина Пикуля. Павел Кузенков – выпускник МГТУ им. Баумана, историческое образование получил в Российском православном университете св. Иоанна Богослова. В начале 2010-х он был преподавателем Сретенской духовной семинарии и тесно работал с её ректором Тихоном Шевкуновым: в 2008 году Кузенков выступил научным консультантом документального фильма Шевкунова "Гибель империи. Византийский урок", в котором представлена весьма романтическая картина последних лет Византии, павшей из-за частой смены правителей, под натиском внутренних и внешних врагов. Шевкунов явно сравнивает Византию с сегодняшней Россией, мораль фильма: стабильность лучше, чем нестабильность.

Сам Шевкунов, по словам Александра Мясникова, отвечал лишь за церковную часть: на первых выставках отдельно была представлена история Церкви, впрочем, когда выставки поехали по стране, православный уклон встретил непонимание в исламских регионах, в частности, в Уфе. По словам Мясникова, сначала решили заменить православие историей местного ислама, потом и вовсе отказаться от религиозной составляющей. Впрочем, по словам других источников РС, через Шевкунова проходили все выставочные материалы, подготовленные Мясниковым и Кузенковым. По словам Мясникова, ни Администрация президента, ни Минкульт, ни Министерство образования тексты выставок и парков не цензурировали.

Ещё на этапе выставок их начало критиковать научное сообщество: как за фактические ошибки и анахронизмы, так и за "пропагандистскую" направленность, "панегирический уклон" в изображениях правителей. Несмотря на это в 2017 году Министерство образования и науки официально предложило использовать материалы парков для внеучебной подготовки студентов и для работы со школьными учителями истории. В том же году Вольное историческое общество опубликовало открытое письмо министру образования Ольге Васильевой, указав на найденные ошибки. Руководство ФГП признало некоторые неточности, однако с другими обвинениями не согласилось.

Павел Кузенков от интервью с РС отказался, написал, что "не желает иметь ничего общего" с этим проектом, который суть "яркий пример использования исторической науки в целях политической пропаганды". По словам Мясникова, такой резкий ответ связан с "личными причинами", однако другой источник РС считает, что это может быть вызвано тем, что РПЦ "отодвинули" от проекта. Тихон Шевкунов, в 2018 году назначенный митрополитом Псковским и Порховским, на запрос об интервью не ответил. Руководство ФГП в течение двух недель пыталось согласовать встречу с РС, но времени на это так и не нашло.

Конспирология победила

Чтобы понять степень вовлечённости Академии наук, РС обратилось к Владиславу Аксёнову, старшему научному сотруднику Института российской истории (ИРИ) РАН, специалисту по революции 1917 года и Гражданской войне – по его словам, самому проблемному периоду на выставках. Оказалось, что ещё в 2015 году ФГП всё-таки решил показать свои материалы профессиональным историкам. "Были высказаны достаточно принципиальные жёсткие замечания практически по всем залам, по всем периодам. После этого было принято решение о создании некой совместной методической комиссии", – рассказал Аксёнов. В комиссию помимо прочих вошли директор ИРИ РАН Юрий Петров, управляющий директор ФГП Иван Есин и Тихон Шевкунов (что лишний раз доказывает его активное участие в работе над материалами парков).

По словам Аксёнова, сотрудникам Института пришлось переписать практически всё. "Ни один из текстов не удовлетворял требованиям просто потому, что они были написаны дилетантами. Наблюдался серьёзный идеологический крен, дореволюционную Россию пытались представить таким потерянным раем. И, соответственно, революция как влияние врагов извне и изнутри, вся эта идеологическая шелуха, которая легко опровергается научными фактами и историческими источниками, она была вычищена, – говорит Аксёнов. – Всё это мы обсуждали, в том числе с Шевкуновым, и Шевкунов, надо ему отдать должное, внимательно слушал, задавал интересные, провокационные вопросы, на что получал ответы. Вроде бы мы обо всём договорились, по крайней мере мы решили убрать всю эту конспирологию".

Работа была закончена ещё полтора года назад, однако руководство ФГП хоть и добавило РАН в соавторы, реально использовало лишь единицы текстов, оставив основной костяк в редактуре Мясникова-Кузенкова-Шевкунова. РС специально отсняло материалы в разделе революции и Гражданской войны, Владислав Аксёнов, посмотрев их, нашёл только один свой текст.

Нельзя сказать, что руководство парков совсем не учло уроков РАН. Екатерина Клименко, докторант Польской академии наук, работающая над диссертацией, посвящённой паркам "Россия – моя история", сравнила материалы сегодняшних выставок с 2015 годом. По её словам, изменилось не много, хотя очень многое добавилось: "Появилась подробная информация о репрессиях, начиная с Гражданской войны, выставки стали менее эмоциональными, но идеологический уклон остался", – рассказала Клименко в интервью РС.

Новый старый взгляд

Структура парков, как рассказал РС Александр Мясников, родилась из серии его книг "Путеводитель по русской истории". "Я решил отказаться от веков, это же всё выдумка человеческая. Мы свою жизнь измеряем человеческой жизнью, ничем другим. Мы живём при Путине, при Ельцине, при Горбачёве. Это понятное измерение. Когда говорят, что человек жил в ХХ веке, что это такое? Я просто разбил нашу историю на правителей, оказалось, что их всего 93 человека. Становится понятно: вот при этом что-то появилось, что-то пропало, – объясняет Мясников. – К примеру, по марксизму-ленинизму, Средние века должны заканчиваться крестьянскими войнами: откуда взялись Разин и Пугачёв. Но дело в том, что в России не было Средних веков, их не существовало. В XIV-XV веках, когда в Европе были Средние века, в России у каждого в доме был перец! Для всех это был просто шок, потому что в Европе грамм перца стоил, как грамм золота, а здесь была постоянная связь через Астрахань с Индией, это остатки Византийской империи. Средних веков не было, потому что была связь с Византией, а она расцветала в это время".

Мясников отвергает обвинения в монархизме или сталинизме, поясняя, что это впечатление – лишь побочный эффект его структуры, задача же была – дать факты и только факты, из которых посетители смогут сделать свои выводы. "У меня была установка, что я могу давать любые материалы, но при одном условии – что есть документы. Выставка не пропагандистская, она просто нестандартная, – говорит Мясников. – Я взял то, что было до революции [взгляд на историческую науку –​ Прим.]​, когда история была по правителям. Сейчас это воспринимается как неправильность, как какая-то идеология, но там нет идеологии, там есть связь времён.

Фильм от "Царства к империи" даёт достаточно романтическую картину колонизации Сибири.



Вот период раннего капитализма. Ты знаешь период раннего капитализма? Я не знаю. Это всё искусственные вещи, ярлыки. Я понимаю, что для многих именитых историков я представляю большую проблему, потому что человек писал, там, докторскую диссертацию про Киевскую Русь, а я говорю, что такого государства никогда не существовало, я что, его большой друг? Государство изначально называлось либо Русь, либо Русская земля. А Киевская Русь, Владимирская и пр., – это появилось в XVIII – начале XIX века как технические термины для связи времён. Никто не мог представить, что технический термин станет до такой степени политизированным".

Мясников прав: рассказ истории через правителей – приём не новый. "Это очень примитивная интерпретация, – говорит Владислав Аксёнов. – Периодизация по правителям возникла ещё в конце XVIII века, потому что так историю писать удобнее всего. Если вы откроете Татищева или Карамзина, вы увидите одинаковые названия глав: "Рюрик", "Владимир", а вот у Василия Ключевского уже принципиально иной подход, он один из первых выходит за рамки периодизации по правителям и начинает изучать не собственно царей, а те процессы, которые происходят в обществе. История – это не наука о царях и правителях, это наука, которая изучает развитие общества. Чтобы понять это развитие, мы должны мыслить более глобальными категориями: процессами и явлениями, которые происходят в обществе, и оказывается, что эти процессы и явления не ограничиваются жизнью одного – двух правителей.

Не отрицая роль личности в истории, зачастую оказывается, что даже самая яркая личность становится заложником исторических обстоятельств. Уж насколько плоха и тоже идеологизирована была советская модель преподавания истории, тем не менее она провоцировала хоть какой-то мыслительный процесс тем, что пыталась объяснять смену формаций развитием общественных отношений. А подход к истории как к результату творения героев не позволяет нам вскрыть этот глубинный механизм исторического развития, это концепция периода романтизма, мы сделали даже не шаг, а два шага назад".

Сила в единстве

С голыми фактами тоже получилось не очень. "Это способ рассказывать историю, отвечающий насущным политическим задачам", – убеждена Екатерина Клименко. По её словам, история создателями парка представляется как некий маятник: "Это идея, что российская история циклична, причём ключевое тут – внутреннее единство народа: когда оно есть, Россия – сильное государство, когда оно отсутствует, Россия ослабляется и подвергается атаке врагов, в основном с запада, но также и с востока. Когда эта нижняя точка развития пройдена, народ объединяется: во-первых, потому что видит самоубийственность внутреннего раздора, во-вторых, потому что есть лидер, который в состоянии этот народ объединить".

А дальше выводы делайте сами, вы же видели, к чему приводит внутренний разлад, вы же видели, что на нас всё время нападают, поэтому что нам надо: нам надо сплотиться вокруг нашего лидера

Потом снова зарождается внутренняя смута, разлад, и снова он приводит к хаосу, упадку, нападению внешних врагов». Древние славянские племена решают объединиться под началом варягов: "Акцент делается не на то, что это внешняя власть привнесённая, а на то, что это внутренний порыв к объединению. Немаловажно, что мы говорим о едином государстве, начиная с 862 года. "Княгиня Ольга – собирательница земель" или "княгиня Ольга установила единую административную систему". Это анахронизмы некоторые, мягко говоря", – говорит Клименко. Далее единство нарушается из-за междоусобных войн, что приводит к подчинению Руси монголам, новая точка народного единства – Дмитрий Донской, после которого Русь снова поступательно развивается и приходит к высшей точке этого развития при Иване Грозном. После смерти этого великого правителя страну постигает Смута и польско-литовская интервенция, которая заканчивается возведением на престол династии Романовых. После – снова практически безоблачное поступательное развитие, которое заканчивается новой смутой в царствование Николая II, одного из самых успешных монархов за всю историю России. Виновники – "предатели" из числа генералов, студенчества, но самое главное, думской либеральной оппозиции, подстрекаемые масонами и английским послом, которые погрузили Россию в хаос Гражданской войны.

"А потом народ под руководством Сталина приходит в себя и понимает, что надо вернуться от безумных лозунгов о торжестве интернационала к традициям, к скрепам и вновь принимается за государственное строительство, – рассказывает Клименко. – И здесь очень интересный переход от большевиков революционеров к большевикам государственным строителям. Большевики революционеры – они преступники в каком-то смысле, их роль катастрофична, но потом что-то с ними происходит, они понимают глубину катастрофы и возвращаются к традиционному укладу, традиционным ценностям, в том числе семейным, восстанавливают Церковь".

Фильм "Народ победитель" рассказывает о том, как после ужасов революции и Гражданской войны народ своими силами (но под руководством мудрой Партии) восстановил страну из руин. Авторы фильма забыли упомянуть о западной (прежде всего американской) помощи в восстановлении экономики и промышленности СССР, а также о роли рабского труда заключённых ГУЛАГа.



Практически вся послевоенная история строится вокруг противостояния СССР и Запада. Леонид Брежнев – точка расцвета, а с приходом Горбачёва снова начинается кризис, который приводит к 1990 годам и новому объединению страны под эгидой сильного правителя – Владимира Путина. "А дальше выводы делайте сами, вы же видели, к чему приводит внутренний разлад, вы же видели, что на нас всё время нападают, поэтому что нам надо: нам надо сплотиться вокруг нашего лидера, чтобы снова не прийти к таким страшным последствиям", – иронизирует Клименко.

"Грозный и Сталин представлены как сложные фигуры, – продолжает Клименко. – Нельзя сказать о попытке полностью обелить Грозного или Сталина: да, были проблемы, была опричнина, были репрессии, однако всё-таки это было сильное, консолидированное государство, а это всегда лучше с точки зрения создателей парков, чем отсутствие внутреннего единства. Например, сталинские репрессии здесь представлены как цена за восстановление страны. Это не бесполезные жертвы: Сталин выиграл войну и воссоздал великую державу".

Репрессии достаточно подробно представлены на выставке, отдельный стенд посвящён культу личности Сталина, но ни репрессии, ни культ личности не выведены на первый план. "Выставки содержат очень много информации, это тысячи страниц текста, который весьма умно скомпонован. Если ты хочешь найти что-то про репрессии, про опричнину, про коллективизацию, ты это найдёшь. И если ты придёшь к ним с претензией, то они скажут: "Вот же, всё есть". Но если ты придёшь просто как посетитель, то тебе такие сюжеты скорее всего в глаза не бросятся, – говорит Клименко. ­– Там панно на стенах, на них картинки и слоганы. Воспринимаются слоганы в первую очередь. Ты заходишь в зал Александра Невского, и там огромное панно с его изображением и написано: "Крепить оборону на западе, друзей искать на востоке". Ты можешь ничего больше не читать про Невского, но слоган ты увидишь".

"Любой правитель персонально ответственен за всё, что происходит в его стране, в том числе Сталин, – отвечает на критику Александр Мясников. – Вот, 22 июня 1941 года. Сталин – руководитель государства с мая 1941 года, до этого у нас были другие руководители: Молотов, Рыков. Молотов, который был руководителем государства в 1937-1938-1939 годах, почему он не несёт за это [за неудачное начало войны. – Прим.] ответственность? Все рассказывают, что 22 июня Сталин то ли спал, то ли не спал, но никто не говорит про наркома обороны, который за это ответственен персонально. Я когда прочитал указы 22 июня, для меня это было просто шоком. Во-первых, я всегда знал, что 22 июня в 12 часов дня выступал Молотов. Текст очень короткий: на нас напали враги, 200 человек погибло, мы отомстим. Война идёт уже 8 часов, там тысячи убитых! Второе – Германия напала без объявления войны. Потом я узнаю, что в 4 часа утра Геббельс от имени Гитлера читал речь по всему европейскому радио и объявлял, что он начинает войну с СССР. Эта речь была засекречена до 2007 года".

"Пакт Молотова – Риббентропа, из-за которого якобы началась Вторая мировая война – это просто сказка, – продолжает Мясников. – Кто первый подписал акт о ненападении между Польшей и Германией в 1934 году? Пакт Гитлера – Пилсудского. Почему идёт разговор о секретных приложениях [к пакту Молотова – Риббентропа], которые никто никогда не видел? Потому что после заключения пакта Гитлера – Пилсудского в 1935 году газета "Правда" опубликовала секретные приложения к нему, и все понимали, что раз с Германией возникают договоры, значит, будут секретные приложения".

Есть речь Гитлера и Геббельса, где чёрным по белому написано: «3 сентября 1939 года англичане затеяли Вторую мировую войну». И это, к сожалению, правда

"Польша, чтобы было понятно, – это союзник Германии. Мы не могли её любить очень сильно. Я уж не говорю про советско-польскую войну 1920 года, я вспоминаю только Черчилля: когда Чемберлен весной 1939 года подписал договор о дружбе с Польшей, речь Черчилля просто изумительная: "Это мы сейчас должны поддерживать этих гиен, которые разорвали Чехословакию?" Дело в том, что с идеей раздела России на 15 государств выступала именно Польша. Никто себе представить не мог, что первым, кто кинется рвать Чехословакию, будет тоже Польша. Оторвали от неё Тишинскую область, самую промышленную, на следующий год промышленность в Польше выросла на 40 процентов".

"Вторая мировая к этому вообще никакого отношения не имеет. Почитай те же тексты Черчилля, и ты всё поймёшь. Никто не нападал на Польшу 1 сентября. Началась операция "Вайс", которую устроили немцы со словаками, а словаки мстили полякам за то, что они разорвали их страну. Никакой мировой войны 1 сентября не начиналось. Есть речь Гитлера и Геббельса, где чёрным по белому написано: "3 сентября 1939 года англичане затеяли Вторую мировую войну". И это, к сожалению, правда. Потому что американцы выкрутили руки англичанам и заставили объявить войну Гитлеру. Советские же войска не входили в Польшу ни 1-го, ни 10-го. Почему они вошли 17-го? потому что 16-го правительство эмигрировало из Польши. Так как [невозможно выполнять условия] договора с несуществующей страной, они вошли на территорию Западной Украины и Белоруссии. Встали на границе. Все эти истории, как эти польские несчастные… Когда они начинают рассказывать про расстрел польских офицеров [в Катыни], я спрашиваю: а что вы сделали со 120 тысячами красноармейцев в 1920 году? Они где? Даже их могил нет. Я очень не люблю, когда начинают спекулировать прошлым. Мы в обиде, вот это всё. Это неправда, так нельзя делать, нельзя жить какими-то страшными обидами. Нужно знать правду: кто, что и почему сделал".

Декабристы-диссиденты-террористы

Стенды и панно с правителями на выставке – синие и зелёные, а смутьяны, разрушающие единство народа – красные. В числе смутьянов Степан Разин, Емельян Пугачёв, декабристы, революционеры, советские диссиденты, терроризм, сепаратизм и криминал в 1990-е годы, цветные революции, "Государственный переворот на Украине", расширение НАТО и санкции против России. Впрочем, Александр Мясников уверяет, что никакого скрытого смысла в этом искать не стоит: это всё причуды дизайнеров.

Идеологический уклон, впрочем, просматривается не только в дизайнерских решениях, так Владислав Аксёнов отмечает не просто передёргивание фактов, но и откровенные фальсификации. "К примеру, участие масонов и английского посла Джона Бьюкенена в организации революции 1917 года. Авторы этого парка изначально были уверены, что именно англичане нам устроили революцию. Видите ли, если какому-нибудь дилетанту придёт в голову совершенно абсурдная мысль, что революцию 1917 года устроили марсиане, он обязательно найдёт исторический источник, где об этом будет говориться. К примеру, письмо какого-нибудь сумасшедшего, которое сохранилось в материалах перлюстрации из фонда МВД. Но чем отличается работа историка от работы дилетанта? Тем, что историк собирает огромный массив исторических источников разных типов и видов и сопоставляет сведения из них. Какие-то вещи, допустим, влияние марсиан, сразу отсеиваются, а увлекающиеся историей дилетанты ухватываются за эти яркие сенсационные факты, и начинают раскручивать их своими фантазиями. То же самое с влиянием масонов и англичан. Масоны к революции никакого отношения не имели. Действительно, есть свидетельства одного агента охранного отделения о том, что якобы английское посольство разрабатывало для думской либеральной общественности какие-то инструкции, как делать революцию. Но если мы внимательно прочитаем это донесение, там будут важные слова: "По слухам". То есть, сам агент признаётся, что просто ходят слухи. При этом, согласно источникам, либеральная общественность не желала революции, наоборот, она всячески старалась предупредить власть о её приближении, предлагала вариант, как её избежать – создать ответственное перед Думой правительство".

"То же самое с организаторами февраля. У событий 1917 года не было организаторов. Революция вспыхивает стихийно, она предполагает участие представителей широких социальных слоёв, народа, в отличие от переворота, который совершает группа лиц. Революции, как правило, начинаются с мощнейшего социального взрыва, и потом уже к власти приходят какие-то политические элиты. Как, к примеру, Временный комитет Государственной думы, который потом формирует с Петросоветом Временное правительство. Но называть членов Временного правительства организаторами февраля ни в коем случае нельзя, потому что непосредственного участия в событиях 23-25 февраля они не принимали", – говорит Владислав Аксёнов. Тексты про английско-масонское влияние были им вымараны при работе с материалами выставки, все они до сих пор представлены на стендах.

Работа с парками, по словам Александра Мясникова, закончена лишь на 10-15 процентов, впрочем, новые тексты он теперь пишет не сам: "Мы многие материалы заказываем в Институте истории Академии наук, я просто вычитываю, ставлю свою подпись как редактор. Потому что формально я там как главный редактор сейчас", ­– говорит Мясников. По его убеждению, сеть исторических парков сегодня – единственное, что может объединить большую многонациональную страну: "У нас нет самого главного, – говорит он. – Вот есть 4 июля в Америке, это понятный праздник. И у нас был бы замечательный праздник – окончание гражданской войны. Ты можешь назвать эту дату? Не сможешь, да и я не могу. Значит, нет праздника. Национальная идея в нашем государстве тоже невозможна. Как строить отношения с башкирами, с якутами? Гуманитарно? Вот, кроме проекта "Россия – моя история" ничего другого и нет".

Святой император

Фильмы, которые демонстрируются в парках, – квинтэссенция взгляда авторов на историю. РС попросило Владислава Аксёнова прокомментировать фильм о Николае II.

Последний русский император Николай II. Он восходит на престол без преувеличения при всеобщем ликовании. Но во время народных гуляний по случаю коронации на Ходынском поле в давке гибнут 1400 человек. Эту страшную трагедию тут же использовали организаторы демонстраций. Так начинается эпоха Николая II.

За время его правления происходит беспрецедентный рост численности населения России. Меньше, чем за четверть века оно увеличивается на 62 млн человек – по 2,5 млн в год. Растёт благосостояние народа, месячный заработок рабочего увеличился с 13 до 30 рублей. Жалованье учителей и врачей доходит до 100 рублей, учитывая, что в то время буханка хлеба стоила 4 копейки. Сберегательные вклады за время правления Николая II выросли в семь раз. Бурно развиваются промышленное производство, сельское хозяйство, народное просвещение. Грамотность городского населения превышает 70%. Но именно самая образованная часть общества – студенчество и интеллигенция всё настойчивей призывает к свержению власти. Несмотря на очевидные успехи в развитии страны, среди наиболее обеспеченных слоёв российского общества растёт недовольство существующей властью.



Инициированное императором прославление святого Серафима Саровского становится всенародным торжеством. Но параллельно нарастают и антицерковные настроения. Военное и экономическое усиление страны вызывают зависть и страх за рубежом. С одобрения англичан Япония внезапно нападает на Россию, а предательство элит приводит к поражению в войне. Оппозиция использует внешний конфликт для разжигания первой русской революции. Царским манифестом учреждается Дума, разрешены политические партии и свобода слова. Но либеральные реформы не смеряют бунтарский пыл, напротив – ослабление цензуры развязывает оппозиционерам руки, теперь газеты изливают потоки клеветы на государя и его семью.

В России начинается грандиозная модернизация промышленности и оборонного комплекса. В четыре раза увеличивается выплавка чугуна, в пять – меди, добыча угля вырастает в четыре раза, Россия становится крупнейшим в мире производителем нефти, огромными темпами идёт рост машиностроения, общее число рабочих а 20 лет из 2 млн приблизилось к пяти, а золотой запас госбанка вырос почти в три раза, и это – без введения новых налогов и без повышения старых. Страна занимает первое место в мире по производству ржи, ячменя и овса, становится главным экспортёром сельскохозяйственной продукции, на её долю приходится 2/5 мирового рынка. Никогда в будущем это не повторится. Реформы Столыпина дают начало бурному развитию села. Но достижения самодержавной власти вызывают у революционеров только злобу: после десяти покушений Столыпина убивают. В бесконечных терактах гибнут сотни чиновников, министров, офицеров, при поддержке российских и иностранных капиталов ведётся открытая подготовка революции. Мирные инициативы Николая II предвещают создание Организации объединённых наций. Но европейские державы жаждут войны, в которую втягивают и Россию.

В критический момент Первой мировой император берёт на себя командование войсками, что позволяет переломить ситуацию на фронтах. Однако измена и отступничество генералитета и думских деятелей приводит не только к поражению России в войне, но и к полному краху империи.

Из воспоминаний Якова Юровского, коменданта дома Ипатьева: "Николай нёс на руках Алексея, остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, Александра Фёдоровна спросила: "Что же и стула нет? Разве и сесть нельзя?" Внесли два стула. Николай посадил на один Алексея, на другой села Александра Фёдоровна. Остальным я велел встать в ряд. Когда встали, позвали команду. Когда вошла команда, я сказал Романовым, что ввиду того, что их родственники из Европы продолжают наступление на Советскую Россию, Уралисполком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье, потом, как бы опомнившись, повернулся ко мне с вопросом: "Что-что?" Я наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять, и приказано целиться прямо в сердце".

"Это, конечно, пропагандистский ролик, – говорит Владислав Аксёнов. – Из выдернутых из контекста фактов пытаются выстроить какую-то логику, понятную большинству зрителей, не заботясь о том, что приводимые факты вступают друг с другом в противоречие. С одной стороны проводится мысль, что благодаря усилиям Николая II Россия развивалась и процветала, приведённые здесь цифры соответствуют действительности. Не соответствует действительности то, что это происходило во многом не благодаря политике Николая, а вопреки этой политике. Экономическое развитие конца XIX ­– начала XX века иногда называется виттовской индустриализацией, оно во многом завязано на реформах Сергея Витте, но дело в том, что Витте приходилось переламывать Николая, сам Николай был противником многих реформ.

Что касается Государственной думы, по своей воле Николай её создаёт? Нет – это разгар революции 1905 года, в начале года министр внутренних дел Александр Булыгин разрабатывает проект законосовещательной думы, и только октябрьским манифестом создаётся полноценный парламент. И то до конца своих дней и Николай, и его министры заявляли, что в России нет парламента, а высшая законодательная власть принадлежит царю, это была одна из стратегических ошибок Николая II.

То же с решением Николая II возглавить армию в августе 1915 года. Николай был плохим стратегом, но великий князь Николай Николаевич, возглавлявший армию до этого, большим стратегом тоже не был. Более того, когда при нём начались первые поражения осенью 1914 года, он пытается это объяснить внутренней изменой. Было начато резонансное дело полковника Мясоедова, который был обвинён в шпионаже. Суд не смог найти доказательств его измены, и когда об этом сообщили Николаю Николаевичу, он отправил короткую телеграмму: "Всё равно повесить". Вот это его стратегия. При нём начался всплеск антисемитизма, когда все евреи, остававшиеся в прифронтовой полосе были объявлены шпионами, началась их депортация: тысячи евреев сажали в вагоны без еды, брали заложников под угрозой расстрела, если эти люди не уедут. В итоге в обществе начинается психоз, что мы окружены шпионами. Шпионы – это прежде всего люди с немецкими фамилиями и евреи. Начав искать шпионов, в конце концов добрались до главной немки российской империи Александры Фёдоровны, «гессенской мухи», как её прозвали. Как раз к августу 1915 года, когда Николай II возглавил армию, разные слои населения, в том числе образованные люди, были уверены, что в верхах есть измена, включая царскую семью. Когда Александра Фёдоровна появлялась в ставке вместе с Николаем II, генералы оказывались в щекотливой ситуации: они просто боялись с Николаем в присутствии его супруги обсуждать какие-то секретные дела. Замена Николая Николаевича на Николая II принципиально изменить ситуацию на фронте не могла, но она нанесла серьёзный репутационный удар по Николаю II, авторитет которого уже был дискредитирован. Понятно, что когда царь возглавляет армию, а там остаются все те же детские болезни, то каждое новое поражение будет бить по авторитету власти. Это была ошибка скорее политического характера, а не военного.

Вторая часть этого фильма, где такой хороший Николай оказывается всеми преданным. Почему получилось, что всё общество выступило против монарха, не объясняется, какие-то мистические только объяснения: организаторы революций, тема отступничества от веры. Тут необходимо учитывать, что Церковь прославляет Николая как страстотерпца, это человек, принявший мученическую смерть, но ни в коем случае не пострадавший за веру. Некоторые современные богословы называют веру Александры и Николая как интерконфессиональный мистицизм: было много мистики, это чётко прослеживается по переписке, по тем людям, которыми себя окружала императорская семья: чего стоит один Бадмаев, врач тибетской медицины, всякие французские чародеи, Распутин".