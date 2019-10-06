Суд отказался остановить застройку национального парка "Лосиный остров"

Арбитражный суд Москвы отказался приостановить разрешение на строительство жилого комплекса "Сказочный лес" на территории национального природного парка "Лосиный остров".

Соответствующее ходатайство подавало руководство парка. Суд указал, что "Лосиный остров" не предоставил доказательства возможного значительного ущерба в случае продолжения строительства жилого комплекса. "Доводы, изложенные истцом, документально не подтверждены и основаны лишь на предположениях", - говорится в судебном определении.

Отдельно отмечается, что ходатайство было подано в качестве "обеспечительной меры" на время рассмотрения иска "Лосиного острова" к Комитету строительства Москвы о признании недействительным разрешения на строительство. Предварительное заседание по этому делу назначено на 7 ноября. Руководство парка указывает, что застройка ведётся в охранной зоне, без согласования с Минприроды и "причиняет существенный вред природным комплексам и экосистемам".