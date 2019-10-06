Суд отказался остановить застройку национального парка "Лосиный остров"

Арбитражный суд Москвы отказался приостановить разрешение на строительство жилого комплекса "Сказочный лес" на территории национального природного парка "Лосиный остров".
Соответствующее ходатайство подавало руководство парка. Суд указал, что "Лосиный остров" не предоставил доказательства возможного значительного ущерба в случае продолжения строительства жилого комплекса. "Доводы, изложенные истцом, документально не подтверждены и основаны лишь на предположениях", - говорится в судебном определении.
Отдельно отмечается, что ходатайство было подано в качестве "обеспечительной меры" на время рассмотрения иска "Лосиного острова" к Комитету строительства Москвы о признании недействительным разрешения на строительство. Предварительное заседание по этому делу назначено на 7 ноября. Руководство парка указывает, что застройка ведётся в охранной зоне, без согласования с Минприроды и "причиняет существенный вред природным комплексам и экосистемам".
- Экологи и общественные деятели уже больше года ведут борьбу против застройки на территории "Лосиного острова". В июле 2018-го года суд первой инстанции постановил, что территория парка, на которой компания "ТТК-Абрамцево" собирается построить торговый центр, не носит статус особо охраняемой и передал в пользование компании 16 гектаров земли. Минприроды подавало жалобу на это решение, но в июне этого года Верховный суд признал передачу территории законной.
- Кроме этого, из "Лосиного острова" хотят исключить еще 30 гектаров земли. На них уже ведёт стройку другого торгового центра компания "Георесурс", совладельцем которой являлся сын генпрокурора России Артём Чайка. Одновременно с этим правительство планирует вырубить часть "Лосиного острова" для строительства одной из веток московских центральных диаметров.
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