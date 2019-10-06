В США в "украинском деле" появился второй информатор

В США, в так называемом украинском деле появился второй информатор. Как сообщает Reuters, он напрямую получал сведения о контактах президента Дональда Трампа с Украиной. Второй информатор, который знаком из первых рук с контактами США на Украине, связался сотрудниками внутренней надзорной службы в американском разведывательном сообществе. Об этом сообщил в воскресенье адвокат информатора, отмечает "Голос Америки".



В интервью телеканалу Эй-би-си Марк Заид подтвердил, что второй информатор, также работающий в разведке, был опрошен генеральным инспектором. Заид представляет первого информатора, который представил компетентным органам подробности телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Как стало известно после заявления первого информатора, Трамп просил Зеленского расследовать дятельность демократа Джона Байдена, главного политического оппонента Трампа в нынешней предвыборной президентской кампании.



В минувшую пятницу Трамп призвал власти Китая расследовать деятельность сына Байдена, у которого есть деловые связи в Китае. В рядах республиканцев возникли разногласия относительно политической благонадёжности Трампа. Сенаторы-республиканцы Митт Ромни, Бен Сасс и Сюзан Коллинз выразили тревогу по поводу того, что Трамп связывается с другими странами и просит их помочь ему в переизбрании в 2020 году. После появления критических голосов в стане республиканцев и стало известно о втором информаторе, который якобы обладает ценной информацией "из первых рук". На этом фоне некоторые американские СМИ говорят о "растущих оборотах" расследования об импичменте. Однако аналитики, симпатизирующие Трампу, предполагают, что нынешняя волна критики и давления на президента США может лишь укрепить его позиции.



Телефонный разговор с Зеленским и докладная записка (рапорт) осведомителя побудили спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября начать процедуру импичмента Трампа на том основании, что его действия, как утверждается, подвергают риску честность выборов в США и угрожают национальной безопасности.