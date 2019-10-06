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Джинджер Бейкер, барабанщик группы Cream, умер в возрасте 80 лет

Джинджер Бейкер на концерте в Земуне (ныне Сербия), март 1980, фото:

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Барабанщик и один из основателей британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер 6 октября в возрасте 80 лет. О причинах и месте смерти пока не сообщается. О кончине музыканта объявила его семья, которая ранее сообщила о его критическом состоянии.

Джинджера Бейкера называют первым рок-музыкантом, игравшим на двух басовых барабанах вместо традиционного одного басового. За годы своей самостоятельной музыкальной карьеры Бейкер играл соло на ударных инструментах, внося в свой стиль элементы африканской музыки, а также участвовал в различных джазовых и рок-группах.

Джинджер Бейкер вместе с гитаристом Эриком Клэптоном и мультиинструменталистом и певцом Джеком Брюсом выступали в составе группы Cream в 1966-1968 годах. Музыканты играли Блюз-рок, хард-рок и психоделический рок. Дважды воссоединились для совместных выступлений в 1993 и 2005 годах. Эксперименты в области утяжеления блюз-рокового звучания поставили Cream, вместе с Джимми Хендриксом, в один ряд с родоначальниками хард-рока.

Три композиции группы Cream входят в список 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone — "Sunshine of Your Love" (65-е место), "White Room" (367-е) и кавер-версия блюза Роберта Джонсона "Crossroads" (409).

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