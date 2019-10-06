В Косове две оппозиционные партии набрали по 30 процентов голосов

В Косове в воскресенье состоялись парламентские выборы. Экзит-поллы показывают равные результаты двух главных оппозиционных партий. "Самоопределение" и Демократическая лига Косова набирают по 30 процентов. У Демократической партии 22 процента, сообщает Reuters.

Ожидается, что ни одна из политических партий не сможет самостоятельно сформировать правительство, не вступая в коалицию с другой партией. У сербского национального меньшинства в парламенте законом гарантированы 10 кресел. Ещё 10 достаются представителям других меньшинств.

Миссия наблюдателей ЕС на выборах в Косове объявит свои выводы во вторник.

Внеочередные выборы были назначены в связи с отставкой минувшим летом премьер-министра Рамуша Харадиная, в прошлом влиятельного полевого командира косовских албанцев. Этому решению главы правительства предшествовали попытки суда в Гааге вызвать премьера на допрос в связи с подозрениями в его причастности к преступлениям против сербов в войне 1998-1999 годов.

Парламент Косова состоит из 120 законодателей. Голосование закончилось в 19 часов местного времени, когда, по предварительным оценкам, явка избирателей составила около 44 процентов от почти двух милионов граждан с правом голоса. Нынешняя явка на три процента выше, чем в 2017 году, сообщила центральная избирательная комиссия.



Главными вопросами политической повестки дня в Косове остаются возобновление переговоров с Сербией о нормализации отношений. Избиратели также протестуют против 25-процентной безработицы. В стране высок и уровень организованной преступности и коррупции, отмечает агентство AP.

Рамиш Харадинай, который был допрошен в Гаагском суде без предъявления ему обвинений, участвует в нынешних выборах вместе со своей партией, право-центристским Альянсом за будущее Косова. Ему противостоит Вьоса Османи, лидер право-центристской Демократической лиги Косова, первая женщина-кандидат на пост главы правительства. Ещё один соперник - Кадри Весели со своей право-центристской Демократической партией Косова. От левого центра в выборах участвует партия Движение за самоопределение (партия "Самоопределение"). Имено его представители применяли экстремистские методы протеста против заключения соглашений с Сербией. Среди таких методов было и распыление слезоточивого газа в парламенте.

Косово стало самостоятельным государством в 2008 году, через девять лет после авиаударов НАТО по Сербии. Тогдашний сербский лидер Слободан Милошевич жестоко подавлял борьбу косовских албанцев за независимость. Косово признали более ста государств мира из 193 членов ООН. Россия и Сербия не признали государственность Косова.