Российские авиакомпании просят у государства 30 миллиардов рублей

Российские авиакомпании обратились в правительство России с просьбой выделить бюджетные средства, чтобы не допустить резкого подорожания билетов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.



Информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Максима Акимова – одного из адресатов обращения. Свои предложения по стабилизации ситуации на авиарынке Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила также министру транспорта России Евгению Дитриху. Как рассказали источники издания, одно из предложений касается выделения из бюджета 8-9 миллиардов рублей в рамках демпфера - компенсаций из казны на случай резких скачков стоимости керосина. Минтранс поддержал идею, пишет газета со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Кроме того, авиакомпании просят об единовременной выплате в 23 миллиарда рублей, чтобы частично возместить прошлогодние потери роста цен на керосин. В прошлом году цены на авиационное топливо выросли на 30 процентов.

За шесть месяцев 2019-го убытки российских авиакомпаний составили 52 миллиарда рублей – примерно столько же, сколько за весь прошлый год.

В сентябре АЭВТ уже предупреждала, что по итогам 2019 года стоимость авиабилетов вырастет на 9–10 процентов по сравнению с прошлогодней. Предложенными властями мерами господдержки слишком сложно воспользоваться, отмечали перевозчики.



