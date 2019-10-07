Появилось видео отдыха Владимира Путина в Сибири

Накануне дня рождения президент Владимир Путин отдыхал в Сибири. На видео, опубликованном РИА Новости, он ходит по горам и собирает грибы. Его сопровождает министр обороны Сергей Шойгу.

Место отдыха Путина не указывается, на кадрах президент упоминает Енисей. На видеоролике видно, как Путин держит в руках гриб и обращает внимание на шишку, которая оказалась на шляпке гриба. Шишку Путин взял в качестве сувенира, отмечает агентство. Гуляя по тайге, Шойгу выкопал куст брусники. Путин предложил министру посадить его на даче.

Агентство со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщило, что Путин побывал в тайге накануне дня рождения, который проведет на природе, в кругу родных и близких. 7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет.

Кто из политиков приглашен на торжество, Песков не сообщил. В предыдущие два года на день рождения Путина прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Летом 2013 года президент России отмечал 61-летие в компании председателя КНР Си Цзиньпина.