США выводят войска из района будущей турецкой операции в Сирии

Соединённые Штаты не примут участия в операции на севере Сирии, которую готовит Турция, и выведут свои войска из районов, где она будет проводиться. Об этом говорится в распространённом в ночь на понедельник заявлении Белого дома.

Президент США Дональд Трамп накануне обсудил планируемую турецкими силами операцию по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В заявлении Белого дома говорится, что американские войска выполнили свою задачу – разгром террористической группировки "Исламское государство" – на севере Сирии. В нём подчёркивается, что ответственность за всех бойцов ИГ, захваченных в плен в районах, прилегающих к турецкой границе в последние 2 года, отныне будет нести Турция.

Глава МИД Турции в понедельник вновь заявил, что в ближайшее время турецкие военные начнут операцию на севере Сирии, в районах, которые сейчас контролируют курдские отряды самообороны. Турция, которая считает курдские формирования террористическими, намерена создать так называемую "зону безопасности" у своей границы.

Газета New York Times отмечает, что Соединённые Штаты изменили свою политику по отношению к турецкой операции, если не одобрив её прямо, то во всяком случае сняв возражения против её проведения.

Представитель курдских Сирийских демократических сил в понедельник сообщил, что американские военные уже покинули предполагаемые районы будущей турецкой операции, обвинив США в неисполнении своих обязательств.

Сирийские курды – союзники США по операции против "Исламского государства". Американские военные размещены именно в тех районах Сирии, которые контролируются курдскими отрядами.