СМИ: связанные с Трампом бизнесмены пытались сменить главу "Нафтогаза"

Группа американских предпринимателей, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, пыталась сменить руководство украинской компании "Нафтогаз". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, в этом участвовали уроженцы СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также бизнесмен из Флориды Гарри Сарджиант III. Их целью было подписание в будущем выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа.

Однако эти планы сорвались после того, как Петр Порошенко проиграл на выборах президента Украины. Вскоре после этого, по данным агентства, сменить руководство "Нафтогаза" попытался министр энергетики США Рик Перри, предложив в совет директоров украинской компании американца.

Информация о попытках вмешательства в дела украинской компании появилась на фоне расследования, которое ведется в отношении президента США Дональда Трампа. Поводом стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нём Трамп просил украинского коллегу провести расследование в отношении сына Джо Байдена – вероятного конкурента на выборах президента США 2020 года. По словам Трампа, Байден-младший причастен к коррупции на Украине. Критики президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить компромат на возможного соперника, и считают, что это может послужить поводом для его импичмента.