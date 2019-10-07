Получившие ожоги подростки заявили о жестоком обращении полиции

Родители двоих несовершеннолетних 17 и 16 лет пожаловались в управление МВД по Иркутской области на жестокое обращение полицейских с их детьми. Жалобы в ведомство поступили 25 сентября, решение по ним до сих пор не принято. Об этом сообщает сайт Сибирь.Реалии.

По словам подростков, 18 сентября они зашли в магазин, чтобы разменять деньги. Продавец магазина обвинила их в соучастии в краже – якобы ранее их знакомый что-то украл в магазине, – потребовала с них деньги и заперла двери магазина. Затем она вызвала охрану и полицию.

Полицейские посадили подростков в задний отсек служебного автомобиля, где не было окон. Один из них уронил телефон, во время его поисков второй на ощупь нашел зажигалку и зажег её, чтобы осветить салон. Рядом оказалась канистра с горючей жидкостью, из-за этого на подростках загорелась одежда. У них началась паника.

Полицейские, когда увидели огонь, начали смеяться и снимать их на телефоны. Позже они вызвали скорую помощь. Одного из пострадавших увезли в больницу, где ему оказали первую помощь и снова привезли в отдел полиции, где допрашивали всю ночь. По словам несовершеннолетних, полицейские пытались обвинить их в поджоге служебного автомобиля.

Позже пострадавшего подростка госпитализировали, он до сих пор продолжает лечение в больнице.

Родители подростков обвиняют полицейских в жестоком обращении, халатности и превышении полномочий.

В пресс-службе полиции редакции Сибирь.Реалии обещали дать комментарий, как только разберутся с ситуацией.