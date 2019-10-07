Жительниц Амурской области оштрафовали за фейки о наводнении

В Амурской области суд назначил штрафы двум местным жительницам, распространявшим в мессенджере фэйковые новости о последствиях наводнения. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в министерстве внутренних дел по Амурской области.

Суд признал их виновными в административном правонарушении о "злоупотреблении свободой массовой информации. Каждую из них оштрафовали на 15 тысяч рублей, не уточнив, обе ли осужденные знали о том, что информация ложная.

В августе 2019 года две жительницы области опубликовали, по данным полиции, в мессенджере WhatsUp информацию о том, что почва в одном из сел Мазановского района заражена цианидом. По их словам, передав эту информацию, они хотели предупредить родственников и людей, живущих в районе паводка.

Позже эти сообщения опровергли сотрудники Роспотребнадзора, не обнаружившие превышения нормы вредных химических веществ в почве.

Тех, кто занимался рассылкой фейковых новостей в соцсетях и мессенджерах, установили сотрудники регионального УФСБ, уточнили в полиции.