По факту выдворения Саакашвили из Украины возбуждено дело

Генеральная прокуратура Украины начала расследовать уголовное дело по факту похищения и незаконного выдворения за границу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении Главной военной прокуратуры. Дело открыто по заявлению Саакашвили.

Пока не сообщается, есть ли в деле подозреваемые.

Михаил Саакашвили был задержан в одном из киевских ресторанов 12 февраля прошлого года. Его отвезли в аэропорт и против его воли отправили на самолёте в Польшу. Власти объяснили свои действия тем, что Саакашвили был лишён украинского гражданства и находился в стране незаконно.

Бывший президент Грузии и глава администрации Одесской области называл действия правоохранительных органов и президента Украины Петра Порошенко, лишившего его гражданства, незаконными. Он утверждал, что ему мстят за оппозиционную деятельность.

В мае 2019 года, вскоре после своего избрания на пост президента Украины Владимир Зеленский признал указ Порошенко о лишении Саакашвили гражданства незаконным, и экс-президент Грузии вернулся на Украину. Его сторонники поддержали на парламентских выборах партию Зеленского "Слуга народа".