Суд поверил Джонсону на слово по вопросу об отсрочке Брекзита

Суд в Шотландии отказал противникам Брекзита в ходатайстве, в котором они требовали обязать премьер-министра Бориса Джонсона в случае, если до 19 октября не удастся достигнуть соглашения о выходе Великобритании из ЕС, написать Евросоюзу официальное письмо с просьбой об отсрочке Брекзита.

В своём решении судья указал, что юристы Джонсона публично обещали выполнить положения недавно принятого закона, который обязывает премьера написать такое письмо, поэтому нет необходимости ещё раз возлагать на главу кабинета эту обязанность.

В то же время суд предупредил Джонсона, что ожидает от него исполнения закона.

Британия должна выйти из ЕС к 31 октября, и премьер неоднократно утверждал, что этот срок не будет продлён вне зависимости от того, удастся ли договориться об условиях Брекзита или нет. Парламент, большинство депутатов которого против выхода из ЕС без соглашения, принял в сентябре специальный закон, который должен помешать этому. Премьер, однако, и после этого, хотя и утверждает, что не нарушит закон, продолжает настаивать на дате выхода - 31 октября. Его оппоненты поэтому опасаются, что Джонсон сможет найти какой-то путь, чтобы обойти предписания закона и не попросить ЕС об отсрочке Брекзита.