У Мосгорсуда задержаны бывшие обвиняемые по "московскому делу"

У здания Мосгорсуда полиция задержала Владислава Барабанова и Алексея Миняйло, ранее обвиняемых по "московскому делу". Они стояли с одиночными пикетами. В это время суд рассматривал апелляцию на приговор Даниле Беглецу, осуждённому по тому же делу о массовых беспорядках.

Миняйло держал в руках плакаты с надписью "Позор" и "Побойтесь Бога - отпустите Беглеца". Его и Барабанова везут в отделение полиции.

В понедельник, 7 октября, суд в Москве оставил в силе приговор - два года колонии общего режима - одному из осуждённых по "московскому делу" Даниле Беглецу. Стремясь помочь одному из задерживаемых на акции в Москве, он потянул полицейского за руку. Следствие и суд квалифицировали это как преступление. При этом Беглец в самой акции протеста не участвовал.

Владислав Барабанов и Алексей Миняйло проходили обвиняемыми по так называемому "московскому делу", которое возбудили после летних акций протеста в столице. После широкой общественной компании дело в отношении Миняйло и Барабанова прекратили.