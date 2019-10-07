СМИ: Испанский прокурор обвинил Михаила Фридмана в рейдерстве

Прокуратура Испании назвала рейдерством действия российского миллиардера Михаила Фридмана, которые привели к банкротству IT-компании Zed Worldwide, пишет Financial Times со ссылкой на материалы Национального суда Испании. В документах прокурор Хосе Гринда Гонсалес уточняет, что слово "рейдер" используется в российских криминальных кругах и означает "кражу бизнеса путем насилия и убийств или через экономическое давление".

По версии следствия, в 2016 году Фридман пытался купить IT-компанию по цене в 20 миллионов евро, что ниже ее рыночной стоимости. Для этого миллиардер разработал стратегию, подразумевающую экономическое давление на фирму, следует из документов. Кроме того, прокурор считает, что Фридман использовал "насилие, запугивание или обман", чтобы снизить цену Zed Worldwide.

Сам миллиардер категорически отрицает все обвинения, утверждая, что он не пытался приобрести IT-компанию и не контролировал организации, которые якобы нарушали закон.

В сентябре судья Мануэль Гарсия Кастельон постановил, что есть признаки, подтверждающие контроль Фридмана над людьми и организациями, которые нанесли ущерб Zed Worldwide. Представитель бизнесмена заявил газете, что упомянутые судьей факты "ещё не доказаны".

Заслушать показания Фридмана должны были 7 октября, однако по состоянию здоровья миллиардера его выступление в суде перенесли на 21 октября. В середине сентября испанская прокуратура настояла на личном допросе Фридмана, поскольку ведомство хочет оставить за собой право просить суд об аресте бизнесмена или о залоге.

О том, что Фридмана вызвали на допрос по делу Zed Worldwide, стало известно в начале августа. По версии испанских властей, оператор мобильной связи "Вымпелком", которого контролировал предприниматель, изменил контракты с российской "дочкой" Zed, и испанская компания лишилась выручки. Именно эти контракты принесли Zed Worldwide столько денег, что компания начала планировать размещение на NASDAQ и взяла займы на 140 миллионов евро, причем часть из этих займов была предоставлена банком, который контролировал Фридман. Прокуратура отмечает, что всего через четыре месяца после того, как Zed в июне 2016 года подала на банкротство, Фридман вышел с предложением купить бизнес, однако сделка в итоге так и не состоялась.