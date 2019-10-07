В Ираке власти признали "чрезмерную" жестокость к демонстрантам

Власти Ирака признали, что полиция применила к участникам акций протеста чрезмерно жёсткие меры. За неделю в столкновениях в Багдаде и других городах погибли более ста человек.

Как сообщило в понедельник агентство France-Presse, ранее иракские власти заявляли, что полностью следуют "международным стандартам", а в гибели людей виноваты неопознанные снайперы, открывшие огонь по протестующим с крыш домов.

Агентство Associated Press назвало массовые выступления иракцев самым серьёзным вызовом правительству со времени поражения два года назад формирований "Исламского государства".



Выступления в Багдаде и других крупных городах начались 1 октября под лозунгами борьбы с безработицей и обеспечения социальной защиты. Против манифестантов полиция применила слезоточивый газ. Вскоре был введён круглосуточный комендантский час, был частично отключён доступ к интернету.