Трамп отказался поддерживать операцию войск Турции на севере Сирии

Президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американских войск из северо-восточных районов Сирии, заявил о необходимости вернуть американских солдат домой. По словам президента, Турции и европейским странам предстоит самим решать вопросы о дальнейшей судьбе захваченных участников боевых формирований "Исламского государства" (организация запрещена в России).

Трамп заявил, что США уже сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, в частности, одержали победу над халифатом ИГ.

Президент США считает, что Россия и Китай недовольны решением Вашингтона выйти из вооружённого конфликта вокруг Сирии, потому что и в Москве, и в Пекине рады видеть США "погрязшими в бесконечных войнах".

6 октября президент США провёл телефонный разговор с президентом Турции. По результатам разговора Трамп объявил, что не будет поддерживать Реджепа Эрдогана в проведении военной операции на севере Сирии. Американские войска, по словам Трампа, никак не будут в ней участвовать.