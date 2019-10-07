В Ульяновске полицейские избили местного жителя и его семилетнюю дочь

В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые избили местного жителя Артёма Панфилова и применили грубую силу к его семилетней дочери. Об этом сообщает Idel.Реалии со ссылкой на потерпевшего.

Дело заведено по статье о превышении должностных полномочий. По словам Панфилова, он пришел в отдел полиции вместе с дочерью, чтобы написать заявление о краже строительных материалов с дачного участка. Полицейский завел их в кабинет и начал кричать, что потерпевший сам у себя украл имущество. После этого ребёнка Панфилова вывели из кабинета, а его самого начали избивать. Потерпевший пытался убежать, однако его вместе с дочерью схватили с применением грубой силы.

Панфилов с ребёнком снял побои и написал жалобу на полицейских. Его признали потерпевшим, а его дочь - нет.



