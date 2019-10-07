В Петербурге прошёл пикет памяти журналистки Анны Политковской

Несколько десятков человек пришли на Троицкую площадь к Соловецкому камню, чтобы вспомнить Анну Политковскую, убитую 13 лет назад, и в очередной раз потребовать найти и наказать заказчиков преступления.

Заявитель пикета, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский напомнил, что без таких людей, как Политковская, журналистика быстрее скатывается в пропаганду. На своей странице в соцсети “Фейсбук” он опубликовал заголовок: “13 лет назад была убита обозреватель “Новой газеты” Анна Политковская”, затем чистый лист бумаги и вывод: “Вот что делает следствие, чтобы установить заказчика”. На пикете прозвучали призывы защищать тех журналистов, на которых сегодня заведены уголовные дела из-за их позиции, неприемлемой для властей, в частности, псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, обвиненную в оправдании терроризма за попытку анализа причин совершения терактов современными молодыми людьми.

Среди участников пикета было довольно много молодых людей, один из которых признался, что стал интересоваться политикой лишь тогда, когда узнал об Анне Политковской – её пример подтолкнул его на то, чтобы стать активистом и попытаться изменить к лучшему жизнь вокруг себя. Выступила на пикете и представительница ингушской общины в Петербурге Хава Хазбиева, которая вспомнила, как любят Анну Политковскую в Чечне и Ингушетии, и как много она сделала для людей из этих республик. Хава Хазбиева рассказала о преследованиях, которым сейчас подвергаются ингуши, выходившие на митинги во время протестов против установления новой границы с Чечней, и призвала не забывать этих людей, уже полгода сидящих в тюрьме.

На пикете прозвучали предложения сделать пикет в память об Анне Политковской постоянным, решительнее поддерживать политзаключенных, составить черную книгу преступлений путинского режима, установить памятник погибшим российским журналистам. У Соловецого камня стояли портреты Анны Политковской и зажженные свечи, лежали цветы.