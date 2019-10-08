Бывший начальник рудника "Мир" обнаружён мёртвым в СИЗО Якутска

Арестованный в понедельник бывший начальник подземного рудника "Мир" Алексей Бурксер найден мёртвым в следственном изоляторе Якутска. Об этом сообщают агентства со ссылкой на управление Федеральной службы исполнения наказаний по Якутии.

По предварительным данным, он покончил с собой - сообщает Следственный комитет.

Подземный рудник "Мир", расположенный неподалёку от города Мирный в Якутии, в августе 2017 года в результате аварии был затоплен. Погибли восемь горняков, которые работали в это время в руднике. Против руководства рудника возбудили дело о нарушении правил безопасности. Следствие утверждало, что Бурксер и исполняющий обязанности главного инженера Александр Манн знали об аварийном состоянии рудника, но не принимали мер.

7 октября оба бывших руководителя были арестованы судом по ходатайству следствия, которое утверждало, что "Бурксер предпринимал активные попытки скрыться". Менее чем через сутки после ареста он был найден мёртвым в камере.