В Москве полиция сорвала выставку "Осень пахана"

В Москве работники управы и полицейские сорвали выставку Ассоциации Худших Художников "Осень пахана", приуроченную ко дню рождения президента России Владимира Путина. Мероприятие, посвящённое полицейскому насилию и несоблюдению свободы слова, должно было состояться накануне в галерее ДорДор на Ходынской улице.

По словам организаторов, ещё утром 7 октября в помещение пришли с осмотром сотрудники управы, которые стали фотографировать картины и отправлять снимки начальству. Затем приехала пожарная инспекция, сотрудники которой позвонили своему руководству и заявили, что все выставленные работы "надо снимать". Позднее того же самого потребовала сотрудница Роспотребнадзора.

Ближе к вечеру приехали полицейские, которые заставили организаторов оповестить посетителей об отмене открытия и потребовали от них покинуть помещение. Снаружи, по словам участников Ассоциации Худших Художников, дежурили сотрудники управы или прокремлёвские активисты.

Выставка "Осень пахана" должна была продлиться до 10 октября. Её организаторы считают, что обязаны продолжать высказывать свое отношение к происходящим в России событиям, в частности – к избиению полицией участников акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге.

После срыва выставки Ассоциация Худших Художников обратилась к пользователям социальных сетей за материальной помощью в связи с возникшими затруднениями.