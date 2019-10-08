"Ведомости": Кремль усилит контроль за выборами в Москве после "ошибок"

В администрации президента России недовольны результатами выборов в Мосгордуму, по итогам которых оппозиционные партии получили почти половину мест в городском парламенте – 20 из 45. Это утверждают источники газеты "Ведомости". По данным издания, выборы в Мосгордуму обсуждались в последние недели на двух закрытых мероприятиях – круглом столе, который провел ВЦИОМ с участием сотрудников администрации, и проведённом администрацией семинаре для политтехнологов.
Участники этих обсуждений, как пишут "Ведомости", пришли к выводу, что в ходе избирательной кампании московские власти допустили ряд ошибок. Они, в частности, не смогли мобилизовать пенсионеров, традиционно лояльную властям социальную группу. Как утверждает один из источников, они "были обескуражены протестами и не поняли, как их воспринимать и за кого теперь голосовать".
В Кремле также, как утверждается, признали ошибкой самовыдвижение членов "Единой России" на выборах. Критиковали и неудачный подбор кандидатов, среди которых почти не оказалось "лояльных власти деятелей культуры". Ошибкой было признано и масштабное отстранение от выборов почти всех независимых кандидатов, которое привело к уличным протестам, – "зачистку оппозиционеров", как выразился один из собеседников "Ведомостей", нужно было провести мягче.
При этом, как пишут "Ведомости", избирательную кампанию в Москве курировали не кремлёвские чиновники, а московская мэрия. Кремль подключился только после начала уличных протестов. Источники газеты утверждают, что в связи с ошибками администрация президента впредь намерена сама заниматься выборами в российской столице.
Издание "Медуза" накануне в большом материале о заместителе главы администрации Сергее Кириенко также подтверждает, что команда Кириенко "не занималась голосованием в столице", а кампания стала "целиком проблемой [мэра Москвы Сергея] Собянина, который с политикой не справился".
- Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. По их итогам депутатами стали 20 человек, поддержанных оппозиционером Алексеем Навальным в рамках стратегии так называемого "умного голосования" (часть из них, впрочем, официально отмежевалась от поддержки Навального). Это представители КПРФ, СР и "Яблока". Избраны также 25 самовыдвиженцев – большинство из них сформировало в Мосгордуме фракцию "Единая Россия".
- К выборам не были допущены десятки независимых кандидатов, в том числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие сторонники Навального. Это вызвало массовые протесты в Москве, как согласованные, так и несогласованные.
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