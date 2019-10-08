В Кузбассе за идею подарка Путину на активиста завели третье дело

За пост с идеей подарка для президента России Владимира Путина на активиста из Кузбасса Илью Путевского завели третье дело о неуважении к власти. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сам Путевский.

В публикации на своей странице в соцсети "Одноклассники" активист пожелал "дорогому сказочнику" оказаться в тюрьме в одиночной камере пожизненно. Сейчас пост удален (скриншот публикации есть в распоряжении редакции). По словам Путевского, к нему домой приехали полицейские и вызвали в отдел МВД – там активисту вручили документ о возбуждении административного дела. По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, делом Путевского уже занимается адвокат.

Месяц назад повторное административное дело о неуважении к власти в отношении инвалида Ильи Путевского было​ прекращено. Оно было заведено из-за того, что в публикации в соцсети активист сравнил партию "Единая Россия" с "конченой крысиной чумой", а также разместил фразу "Путинская система – это организованная преступная группировка! Путин не президент!" в одном из постов в социальной сети "ВКонтакте".



В сентябре на Путевского завели уголовное дело об оскорблении судьи. По его словам, дело в том, что он якобы показал судье Ксении Раймер средний палец, когда ехал на велосипеде, а судья передвигалась в машине. Путевский категорически отрицает оскорбительный жест. Перед этим судья Раймер оштрафовала Путевского на 30 тысяч рублей по статье о неуважении власти. Его обвинили в репосте во "ВКонтакте" видеоролика о разгоне акции протеста "Он нам не царь" и комментарии о президенте Владимире Путине.