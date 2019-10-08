В десятках городов экоактивисты перекрывают движение транспорта

В Лондоне полиция в понедельник задержала более 200 активистов глобального движения Extinction rebellion ("Бунт против вымирания"), которые блокировали движение транспорта на мостах через Темзу и в правительственном квартале.

Активисты начали в понедельник акции протеста в десятках городов мира. Кампания должна продлиться не менее двух недель. Движение требует от властей решительных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями, среди которых называется утрата биоразнообразия и вымирание видов (отсюда название).

Речь идёт о кампании ненасильственного гражданского неповиновения - активисты перекрывают движение транспорта в центре городов. В понедельник им удалось на несколько часов практически парализовать транспорт в центре Берлина, перекрыв площадь Большой Звезды у колонны Победы.

В Амстердаме полиция задержала около 100 демонстрантов.

Протесты прошли также в Нью-Йорке, различных городах Франции, Испании, Австралии и ряда других стран.

В прошлом месяце миллионы людей приняли участие в "климатических забастовках" - движении, инициированном шведской школьницей Гретой Тунберг. Extinction rebellion выступает с похожими требованиями, но более радикальными методами, акции этого движения не столь массовые.