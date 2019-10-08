Китай протестует против твита менеджера "Хьюстон Рокетс" о Гонконге

Китайские власти и компании усиливают критику американской Национальной баскетбольной ассоциации. Поводом для неё стал твит генерального менеджера клуба "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге. Твит был опубликован в пятницу и вызвал резкую реакцию в Китае.

Руководство НБА выразило сожаление в связи с твитом Мори, отметив, что он "обидел многих наших друзей и болельщиков в Китае". Перед Китаем извинился также владелец "Хьюстон Рокетс". Сам Мори удалил твит. Это, однако, не удовлетворило китайскую сторону. Крупные китайские компании приостановили контракты с "Хьюстоном", а китйская телекомпания Tencent объявила, что матчи клуба не будут транслироваться в наступающем сезоне.

Позицию руководства НБА, между тем, подвергли критике многие амкриканские политики, республиканцы и демократы. Они назвали неприемлемыми ограничения свободы слова в угоду Китаю. Комиссар НБА Адам Сильвер в понедельник заявил, что лига поддерживает право Мори на выражение собственного мнения.

После этого китайская телекомпания CCTV объявила, что не будет транслировать выставочные матчи, которые команды НБА проводят в Китае на этой неделе, а несколько популярных китайских певцов и актёров заявили о бойкоте этих матчей.

К осуждению менеджера "Хьюстон Рокетс" присоединились и власти Китая. Представитель МИД Китая на официальном брифинге во вторник заявил: "Как вы намерены сотрудничать с Китаем, не понимая менталитета китайского народа? Это невозможно".

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются массовые демонстрации, участники которых обвиняют китайские власти в стремлении свернуть автономию города.