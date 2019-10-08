Нобелевскую премию по физике дали за экзопланету и "тёмную материю"

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2019 году стали учёные-астрофизики. Об этом было объявлено во вторник в Стокгольме.

Половину премии за нынешний год получит Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в физической космологии", а вторая половина разделена между двумя учёными - Мишелем Майором и Дидье Келозом - за открытие экзопланеты, которая вращается вокруг звезды солнечного типа.

Джеймс Пиблс - канадский и американский физик, труды которого внесли большой вклад в исследование теории Большого взрыва, "тёмной материи" и реликтового излучения. Мишель Майор и Дидье Келоз - швейцарские астрофизики. В 1995 году они первыми в истории открыли экзопланету - планету, находящуюся за пределами Солнечной системы - вращающуюся вокруг одной из звёзд Главной последовательности, то есть своими основными характеристиками похожей на Солнце.

Открытия этих учёных "навсегда изменили наши представления о мире" - говорится в сообщении шведской Королевской академии.

Сумма Нобелевской премии в этом году - 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов), Пиблс получит половину этой суммы, швейцарские учёные - по четверти.