Исследование: за год депутаты Госдумы почти не голосовали "против"

Доля голосов "против" при принятии депутатами Госдумы законопроектов, поправок к ним, а также проектов регламента составляет менее одного процента, следует из доклада Центра политической конъюнктуры.

Исследование основано на данных о результатах голосований, опубликованных на официальном сайте российского парламента. Оно охватывает период с 11 сентября прошлого года по 30 сентября нынешнего. За это время 450 депутатов более миллиона раз нажали кнопку "за" – и менее одиннадцати тысяч раз кнопку "против", что составляет лишь 0,7 % от общего числа поданных голосов.

При этом в среднем 26% депутатов предпочитали не голосовать вовсе. Авторы доклада связывают это с тем, что неучастие в голосовании позволяет парламентариям скрыть свою позицию по резонансным законам, ведь даже нажатие кнопки "воздержаться" может быть трактовано избирателями не в их пользу.

На просьбу издания РБК прокомментировать доклад Центра политической конъюнктуры, советник спикера Госдумы по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова предложила выдвинуть главу центра Алексея Чеснакова на Шнобелевскую премию, пожелав ему "творческих успехов и больших бюджетов".



