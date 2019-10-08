Переговоры Британии и ЕС о Брекзите на грани провала

Переговоры между Великобританией и Евросоюзом о новом соглашении о Брекзите на грани провала. Об этом во вторник сообщили британские СМИ со ссылкой на источник в окружении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По его словам, во вторник Джонсон говорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе разговора Меркель настаивала на том, чтобы Северная Ирландия после Брекзита оставалась в таможенном союзе с ЕС - других вариантов, чтобы решить проблему ирландской границы, по её мнению, нет. "Если это официальная позиция ЕС, соглашение невозможно не только сейчас, но и в принципе" - сказали в окружении Джонсона.

Британский премьер на днях предложил ряд поправок в соглашение о выходе Британии из ЕС, которое ранее заключило правительство Терезы Мэй, но отверг британский парламент. Эти предложения, однако, были холодно встречены в Евросоюзе.

Официальные представители ЕС говорят, что переговоры с Британией продолжаются. Однако глава Евросовета Дональд Туск отреагировал на ситуацию эмоциональным твитом, обращённым к Джонсону. "На кону будущее Европы и Великобритании, безопасность и интересы их граждан. Вы не хотите соглашения, не хотите отсрочки Брекзита, не хотите его отмены. Quo vadis?" - написал Туск. Он также обвинил британского премьера в стремлении свалить на Брюссель вину за ситуацию.

Quo vadis ("Камо грядеши") - название знаменитого романа польского писателя Генрика Сенкевича о римском императоре Нероне и раннем христианстве.

Джонсон неоднократно заявлял, что, если соглашения о Брекзите достигнуть не удастся, Британия покинет ЕС 31 октября без соглашения. Между тем, парламент недавно принял закон, который предписывает Джонсону в случае отсутствия соглашения просить ЕС об отсрочке. Британская оппозиция опасается, что премьер найдёт способ обойти этот закон.