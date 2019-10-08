В аэропорту Шереметьево задержана глава профсоюза бортпроводников

Возле столичного аэропорта Шереметьево во время одиночного пикета задержана бортпроводница и глава профсоюза бортпроводников Илона Борисова, сообщил Радио Свобода её коллега Александр Ильин.

Борисова стояла в пикете с требованием индексации заработных плат и прекращения дискриминации бортпроводников. Сотрудники полиции задержали её без объяснения причин, отвели в отделение и забрали паспорт.

По словам Ильина, несколько часов связи с Борисовой не было, после чего она прислала СМС о том, что на неё составляют протокол – вероятно, о нарушении правил проведения пикетов. Также она сообщила, что полицейские сегодня же собираются передать дело в суд.