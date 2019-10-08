С начала года в России зафиксировано 435 случаев атак на журналистов

За девять месяцев этого года число атак на журналистов в России, в том числе с использованием юридических и экономических механизмов, достигло 435 случаев, следует из доклада фонда Justice for Journalists ("Справедливость для журналистов").

При этом с 2017 по 2019 год число физических атак выросло на 22%, а нефизических, включая угрозы – на 48%.

Авторы исследования отмечают, что главным источником угроз для журналистов в России являются представители власти.

Фонд Justice for Journalists был организован бывшими руководителями компании ЮКОС Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным в августе прошлого года после убийства в Центральноафриканской Республике Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Своей целью они провозгласили "организационную, политическую, информационную и финансовую поддержку деятельности расследовательских групп, задачей которых является выявление, обнародование и предание суду лиц, ответственных за преступления против журналистов".

Сообщалось, что на начальный этап работы фонда Ходорковский и Невзлин выделили 5 миллионов долларов.