ЕСПЧ взыскал с России €432 тысяч за пропажу пяти человек в Чечне

Европейский суд по правам человека присудил более 432 тысяч евро родственникам пятерых человек, пропавших без вести на территории Чечни в период с 2007 по 2011 годы. Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке юрист правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова.

Компенсации назначены родственникам Георгия Накани, Магомеда Рашидова, Хамзата Дзейтова, Ибрагима Газдиева и Саида Сигаури.

Суд в Страсбурге признал российские власти ответственными за похищения и вероятную гибель родственников заявителей, а также за отсутствие эффективного расследования этих преступлений, передаёт "Кавказ.Реалии".

ЕСПЧ установил, что в отношении пяти жителей Северного Кавказа нарушена статья Европейской Конвенции, гарантирующая право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. В случаях Накани, Газдиева и Сигаури также выявлено нарушение статьи о запрете пыток и жестокого обращения, уточняет "МБХ медиа".