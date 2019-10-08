Сергея Зверева поставили на учет в полиции за пикет в защиту Байкала

Известного стилиста Сергея Зверева поставили на профилактический учет в полиции как лицо, допустившее административное правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий. Причиной стал проведенный им одиночный пикет на Красной площади в Москве в защиту Байкала. Зверев выступил против строительства завода по розливу воды рядом с озером, а также выражал недовольство экологической обстановкой.

Документ стилист опубликовал на своей странице в Instagram. В бумаге из МВД говорится о том, что на основании решения Московского городского суда от 28 июня Зверева признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Полицейские написали, что его действия "создают условия для совершения правонарушений, а также продолжения антиобщественного поведения".



"Пришло письмо… За защиту Всемирного Достояния Озера Байкал – меня поставили на профилактический учёт, как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий. Что вы думаете по этому поводу???" – написал Зверев.



Подписчики шоумена написали более 400 комментариев в его поддержку, многие не понимали, почему его поставили на учет "словно какого-то уголовника".

4 марта 2019 года стилист и певец Сергей Зверев провёл в Москве на Красной площади одиночный пикет против строительства завода по производству бутилированной воды на берегу Байкала. Через неделю он сообщил, что его вызвали в ОВД "Китай-город" для составления административного протокола. Одиночные пикеты в России не требуют согласования, однако федеральный закон "О собраниях" запрещает проводить любые публичные мероприятия на территории, прилегающей к резиденции президента.

В начале мая суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей, однако позже, после апелляции сумма была снижена до 10 тысяч. Шоумен заявил, что намерен продолжать добиваться отмены административного наказания. По словам его защитника, они намерены подавать жалобы в Верховный суд и параллельно в ЕСПЧ.