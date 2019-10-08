Автор романа "Благоволительницы" заявил о цензуре его книги в России

Автор романа "Благоволительницы", лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл заявил о том, что первое российское издание книги было подвергнуто цензуре.

В интервью, посвящённом переизданию "Благоволительниц" в России, писатель рассказал, что после вмешательства редактора Марии Томашевской из романа исчезли около 600 фрагментов или примерно 20 страниц аутентичного текста. Литтелл узнал об этом только в 2016 году – спустя пять лет после того, как книга была переведена на русский язык. Внимание писателя на цензуру обратил латышский переводчик Денс Диминш.

"Они напечатали что угодно, но не мою книгу", – отметил Джонатан Литтелл. По его словам, глава издательства Ad Marginem Александр Иванов признал сокращения в романе, но не извинился перед писателем. В издательстве назвали цензуру "улучшением" и объяснили, что благодаря этому книга стала в России известной.

Тем не менее, в переиздание "Благоволительниц" по настоянию автора все изъятые фрагменты возвращены. Литтелл подчеркнул, что Россия – близкая его сердцу страна, поэтому перевод романа на русский для него исключительно важен, и ему "очень обидно за людей, которые читали порезанную версию в течение десяти лет".