Автор романа "Благоволительницы" заявил о цензуре его книги в России

Автор романа "Благоволительницы", лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл заявил о том, что первое российское издание книги было подвергнуто цензуре.
В интервью, посвящённом переизданию "Благоволительниц" в России, писатель рассказал, что после вмешательства редактора Марии Томашевской из романа исчезли около 600 фрагментов или примерно 20 страниц аутентичного текста. Литтелл узнал об этом только в 2016 году – спустя пять лет после того, как книга была переведена на русский язык. Внимание писателя на цензуру обратил латышский переводчик Денс Диминш.
"Они напечатали что угодно, но не мою книгу", – отметил Джонатан Литтелл. По его словам, глава издательства Ad Marginem Александр Иванов признал сокращения в романе, но не извинился перед писателем. В издательстве назвали цензуру "улучшением" и объяснили, что благодаря этому книга стала в России известной.
Тем не менее, в переиздание "Благоволительниц" по настоянию автора все изъятые фрагменты возвращены. Литтелл подчеркнул, что Россия – близкая его сердцу страна, поэтому перевод романа на русский для него исключительно важен, и ему "очень обидно за людей, которые читали порезанную версию в течение десяти лет".
- Джонатан Литтелл – французский писатель американского происхождения. Над романом "Благоволительницы", в котором от лица офицера СС рассказывается о событиях Второй мировой войны, он работал больше пяти лет, путешествуя по Германии и России. За эту книгу в 2006 году писатель получил Гонкуровскую премию, а также "Большую премию" Французской академии. "Благоволительницы" были переведены более чем на два десятка языков.
- В декабре 2011 года в интервью Радио Свобода редактор русского издания "Благоволительниц" Мария Томашевская заявила, что была редактором перевода, а не самого текста, но будь иначе – она бы "очень сильно сократила" роман, поскольку в нём "огромное количество повторов", а в линии с сексуальными фантазиями героя есть "большая надуманность". При этом она отметила, что Литтелл всё равно создал "замечательное произведение", которое произвело на неё "очень сильное впечатление".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.