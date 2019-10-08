Отпускай! Эфир в 19.05

Два года колонии 26-летнему отцу двоих детей Даниле Беглецу и пикеты в его поддержку от недавних заключенных “московского дела”.
Помогает ли профессиональная солидарность актеров, журналистов, работников вузов их коллегам, оказавшимся под следствием и в заключении? Видеообращения известных актеров и частный случай актрисы Дарьи Егоровой: почему руководство Пермского “Театра Театр” не оценило ее выступления в поддержку Павла Устинова?
Николай Кавказский, политический активист, блогер, бывший “болотник”; Алексей Миняйло, гражданский активист; Евгений Овчаров, гражданский активист (глава предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Егора Жукова); в записи актриса Дарья Егорова, режиссер Иосиф Райхельгауз, актер Павел Деревянко.
Ведет программу Елена Фанайлова
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