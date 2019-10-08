В Госдуму внесён закон о блокировке пользователей e-mail

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий блокировку пользователей электронной почты, которые распространяют запрещённую информацию. Если документ будет принят, то обязанность по блокировке ляжет на организаторов сервисов обмена сообщениями. В случае неисполнения закона им будет грозить штраф до 1 миллиона рублей.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, заявил, что документ является уточнённой редакцией внесенного ранее закона об идентификации пользователей e-mail, который был отозван из Госдумы. "На практике оказалось, что целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения", - пояснил чиновник.