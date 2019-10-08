Прокурор Москвы решил взыскать с оппозиционеров 5 миллионов рублей

Прокурор Москвы Денис Попов обратился в суд, чтобы взыскать 2,5 миллиона рублей с организаторов протестных акций 27 июля и 3 августа. Издание МБХ Медиа сообщило со ссылкой на пресс-секретаря Черёмушкинского суда, что заявленная сумма должна пойти на возмещение ущерба, якобы причинённого Российской Федерации гражданскими акциями в Москве.

Ответчиками по этому иску проходят, в частности, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Георгий Албуров и другие – всего восемь человек. Позже во вторник пресс-секретарь суда добавила, что около двух с половиной миллионов рублей прокуратура требует взыскать отдельно с Георгия Албурова и Любови Соболь в связи с акцией 3 августа. Общая сумма иска, таким образом, составляет — 4 миллиона 900 тысяч рублей.

Во вторник, 8 октября, также стало известно, что управление МВД по Москве намерено отсудить у оппозиционеров почти 18 миллионов рублей за привлечение полицейских и техники для обеспечения общественного порядка на акциях протеста 27 июля и 3 августа.