В Европе не менее десяти лет ведут подрывную деятельность военнослужащие российской войсковой части номер 29155, утверждается в статье, опубликованной 8 октября в ​New York Times.

По данным источника газеты, отставного офицера ГРУ, военнослужащие этой части специального назначения участвовали в покушении на убийство болгарского торговца оружием, попытке госпереворота в Черногории, отравлении Сергея Скрипаля и других тайных операциях.





Западные специалисты в области безопасности пришли к выводу, что уже известные операции и, возможно, другие, о которых пока нет сведений, являются частью скоординированных действий российских спецслужб по дестабилизации Европы. В публикации New York Times отмечается, что в операциях участвуют элитные подразделения российских спецслужб, обученные диверсиям, саботажу и убийствам.