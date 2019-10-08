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New-York Times: спецслужбы РФ, вероятно, действуют в Европе

Здание ГРУ в Москве

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В Европе не менее десяти лет ведут подрывную деятельность военнослужащие российской войсковой части номер 29155, утверждается в статье, опубликованной 8 октября в ​New York Times.

По данным источника газеты, отставного офицера ГРУ, военнослужащие этой части специального назначения участвовали в покушении на убийство болгарского торговца оружием, попытке госпереворота в Черногории, отравлении Сергея Скрипаля и других тайных операциях.

/**/ /**/ /**/ Медаль "На службе Отечеству" с эмблемой войсковой части 74455 ГУ ГШ МО РФ, упомянутой в обвинительном заключении Большого федерального жюри присяжных США
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Западные специалисты в области безопасности пришли к выводу, что уже известные операции и, возможно, другие, о которых пока нет сведений, являются частью скоординированных действий российских спецслужб по дестабилизации Европы. В публикации New York Times отмечается, что в операциях участвуют элитные подразделения российских спецслужб, обученные диверсиям, саботажу и убийствам.

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