Сын погибших при взрыве в Магнитогорске судится с властями за компенсацию

В Челябинске суд начинает рассматривать иск Виктора Анашкевича, родители которого погибли во время взрыва дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Он судится с властями, так как из-за отсутствия прописки не может получить компенсацию из федерального бюджета за утраченное при взрыве имущество. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Анашкевич требует от властей Челябинской области 510 тысяч рублей. После гибели родителей под завалами разрушенного взрывом подъезда дома Анашкевич как наследник получил ордер на покупку новой квартиры, а также положенные пострадавшим выплаты из регионального бюджета. Однако на деньги из федерального бюджета он рассчитывать не может из-за отсутствия прописки. При этом из резервного фонда правительства России на помощь пострадавшим и семьям погибших во время взрыва выделили 285 миллионов рублей.
С такими же исками, по словам Анашкевича,в суд обратились восемь жителей разрушенного дома, еще 11 собираются добиваться компенсации.
- Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. Погибли 39 человек, полностью были разрушены 35 квартир, ещё 10 – частично.
- В правоохранительных органах основной версией трагедии в Магнитогорске называют взрыв бытового газа. Несколько изданий со ссылкой на свои источники сообщили, что взрыв мог быть терактом. Запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв. В Следственном комитете эту информацию не подтвердили, однако результатов расследования до сих пор нет.
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