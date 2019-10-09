Сын погибших при взрыве в Магнитогорске судится с властями за компенсацию

В Челябинске суд начинает рассматривать иск Виктора Анашкевича, родители которого погибли во время взрыва дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Он судится с властями, так как из-за отсутствия прописки не может получить компенсацию из федерального бюджета за утраченное при взрыве имущество. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Анашкевич требует от властей Челябинской области 510 тысяч рублей. После гибели родителей под завалами разрушенного взрывом подъезда дома Анашкевич как наследник получил ордер на покупку новой квартиры, а также положенные пострадавшим выплаты из регионального бюджета. Однако на деньги из федерального бюджета он рассчитывать не может из-за отсутствия прописки. При этом из резервного фонда правительства России на помощь пострадавшим и семьям погибших во время взрыва выделили 285 миллионов рублей.

С такими же исками, по словам Анашкевича,в суд обратились восемь жителей разрушенного дома, еще 11 собираются добиваться компенсации.