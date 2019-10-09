Мосгорсуд на год снизил срок заключения Ивану Подкопаеву

Московский городской суд смягчил приговор участнику акции 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву. Ранее его приговорили к трём годам колонии по делу о нападении на полицейских. Сегодня суд снизил срок лишения свободы до двух лет.

По версии следствия, 25-летний Подкопаев распылил газовый баллончик в сторону полицейских. Во время последнего слова подсудимый заявлял, что он не хотел причинить им вред.

Осуждённый изначально признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Однако на недавнем заседании по апелляции на приговор новый адвокат Ивана Подкопаева сообщил о смене позиции своего подзащитного.

Сегодня в суде защита попросила признать смягчающими обстоятельствами тот факт, что Иван Подкопаев перечислил по 15 тысяч рублей компенсации полицейским, которых признали потерпевшими от его действий, а также перевёл 10 тысяч в фонд "Подари жизнь", чтобы загладить причинённый обществу ущерб, сообщает "Медиазона".

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