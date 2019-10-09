Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные аккумуляторы

В Стокгольме объявили обладателей Нобелевской премии за исследования в области химии. Лауреатами этого года стали трое ученых за разработку литий-ионных аккумуляторов. Это американец Джон Гудэнаф, британец Стэнли Уиттинхэм и японец Акира Ёсино.

В Нобелевском комитете отметили, что благодаря им "у нас есть мир, который можно перезарядить". Открытия химиков позволили создать легкие аккумуляторы. Сейчас они используются не только в мобильных телефонах, но и, к примеру, в электромобилях.

В прошлом году награду получили Фрэнсис Арнольд из США "за направленную эволюцию ферментов", а также американец Джордж Смит и британец Грегори Винтер за исследование в области пептидов и антител.

На этой неделе будут объявлены лауреаты других Нобелевских премий, в том числе премии мира и двух премий по литературе – за прошлый и нынешний годы. В этом году размер Нобелевской премии составляет 9 миллионов шведских крон, или чуть меньше одного миллиона долларов.