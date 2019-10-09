Депутат Верховной рады опубликовал данные о давлении США на Украину

В Киеве опубликовали переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с посольством США. Документы на пресс-конференции обнародовал депутат Андрей Деркач. Он является инициатором уголовного дела о вмешательстве в американские выборы.
По словам депутата, он получил переписку от журналистов-расследователей. В документах утверждается, что заместитель директора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США информацию, которая могла навредить отношениям Киева и Вашингтона.
Деркач утверждает, что в полученных документах упоминается компания "Бурисма". В ней работал сын Джо Байдена – вероятного соперника президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года. Кроме того, депутат заявил, что у него есть документы, свидетельствующие о давлении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании "Бурисма".
По словам Деркача, переписка является важной частью общей картины вмешательства в выборы в США и международной коррупции. Он передал документы в прокуратуру. Депутат потребовал создать специальную комиссию Верховной рады для расследования и возобновить дело о разглашении данных досудебного следствия.
Представитель НАБУ заявил Украинской службе Радио Свобода, что бюро уточняет информацию. Посольство США в Киеве заявления Деркача пока не прокомментировало.
- В конце сентября демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование по импичменту президента. Поводом стал телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно от информатора – сотрудника спецслужб США.
- Белый дом опубликовал транскрипт разговора. Согласно документу, Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына Джо Байдена. Трамп подозревает Байдена-младшего в коррупции во время работы на Украине. Демократа Джо Байдена называют вероятным конкурентом Трампа на выборах президента 2020 года. Критики президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить компромат на возможного соперника.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.