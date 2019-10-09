Депутат Верховной рады опубликовал данные о давлении США на Украину

В Киеве опубликовали переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с посольством США. Документы на пресс-конференции обнародовал депутат Андрей Деркач. Он является инициатором уголовного дела о вмешательстве в американские выборы.

По словам депутата, он получил переписку от журналистов-расследователей. В документах утверждается, что заместитель директора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США информацию, которая могла навредить отношениям Киева и Вашингтона.

Деркач утверждает, что в полученных документах упоминается компания "Бурисма". В ней работал сын Джо Байдена – вероятного соперника президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года. Кроме того, депутат заявил, что у него есть документы, свидетельствующие о давлении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании "Бурисма".

По словам Деркача, переписка является важной частью общей картины вмешательства в выборы в США и международной коррупции. Он передал документы в прокуратуру. Депутат потребовал создать специальную комиссию Верховной рады для расследования и возобновить дело о разглашении данных досудебного следствия.

Представитель НАБУ заявил Украинской службе Радио Свобода, что бюро уточняет информацию. Посольство США в Киеве заявления Деркача пока не прокомментировало.