Стрельба у синагоги в германском Галле: есть погибшие

В германском городе Галле неизвестный открыл стрельбу. Полиция сообщает о двоих погибших. Несколько человек получили ранения.
В ходе спецоперации полиция задержала одного подозреваемого.
По свидетельствам очевидцев, злоумышленник несколько раз выстрелил перед местной синагогой и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Затем он скрылся в направлении Лейпцига, сообщает издание Bild.
Полиция призвала жителей Галле оставаться дома или в безопасных местах.
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