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Стрельба у синагоги в германском Галле: есть погибшие

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В германском городе Галле неизвестный открыл стрельбу. Полиция сообщает о двоих погибших. Несколько человек получили ранения.

В ходе спецоперации полиция задержала одного подозреваемого.

По свидетельствам очевидцев, злоумышленник несколько раз выстрелил перед местной синагогой и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Затем он скрылся в направлении Лейпцига, сообщает издание Bild.

Полиция призвала жителей Галле оставаться дома или в безопасных местах.

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