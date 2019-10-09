Стрельба у синагоги в германском Галле: есть погибшие

В германском городе Галле неизвестный открыл стрельбу. Полиция сообщает о двоих погибших. Несколько человек получили ранения.

В ходе спецоперации полиция задержала одного подозреваемого.

По свидетельствам очевидцев, злоумышленник несколько раз выстрелил перед местной синагогой и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Затем он скрылся в направлении Лейпцига, сообщает издание Bild.

Полиция призвала жителей Галле оставаться дома или в безопасных местах.

Новость дополняется