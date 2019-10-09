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Турецкие военные начали операцию на севере Сирии

Турецкий военный конвой на границе с Сирией

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Турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Операция получила название "Источник мира". По словам турецкого лидера, её целью "является борьба с террористической группировкой "Исламское государство" и вооружёнными формированиями курдов в регионе.

Предполагается, что в ходе операции Анкара обеспечит зону безопасности на сирийско-турецкой границе. Это позволит сирийским беженцам вернуться в свои дома, подчеркнул Эрдоган.

Журналисты CNN сообщают о взрывах на севере Сирии и использовании боевой авиации.

Сирийские курды – ключевой партнер США в борьбе против "Исламского государства". Турция считает курдские формирования террористическими.

О готовности начать военную операцию против курдов и "Исламского государства" на севере Сирии Эрдоган заявил несколько дней назад. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что не будет поддерживать действия Анкары. Турция считает курдские формирования террористическими. США считают курдов ключевыми партнёрами США в борьбе против джихадистов.

Вашингтон ведёт борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Коалиция во главе с США поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.

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