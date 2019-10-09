Турецкие военные начали операцию на севере Сирии

Турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Операция получила название "Источник мира". По словам турецкого лидера, её целью "является борьба с террористической группировкой "Исламское государство" и вооружёнными формированиями курдов в регионе.

Предполагается, что в ходе операции Анкара обеспечит зону безопасности на сирийско-турецкой границе. Это позволит сирийским беженцам вернуться в свои дома, подчеркнул Эрдоган.

Журналисты CNN сообщают о взрывах на севере Сирии и использовании боевой авиации.

Сирийские курды – ключевой партнер США в борьбе против "Исламского государства". Турция считает курдские формирования террористическими.

О готовности начать военную операцию против курдов и "Исламского государства" на севере Сирии Эрдоган заявил несколько дней назад. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что не будет поддерживать действия Анкары. Турция считает курдские формирования террористическими. США считают курдов ключевыми партнёрами США в борьбе против джихадистов.

Вашингтон ведёт борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Коалиция во главе с США поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.