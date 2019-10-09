Кто где и с чем в Немцов день

Соотносит ли оппозиция программу своих будущих действий с той политической повесткой, которой следовал Борис Немцов? В Варшаве в юбилей Бориса Ефимовича Алексей Навальный дебатирует с американским философом Фукуямой, в Москве Илья Яшин и другие соратники Немцова собираются в Сахаровском центре. В московской студии Евгений Гонтмахер, на связи из Варшавы Глеб Павловский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Вопрос слушателям: изменилось ли лицо российской оппозиции без Бориса Немцова? Звоните нам по номеру прямого эфира 8-800-200-22-12 начиная с 19.05