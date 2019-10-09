В Москве вновь сорвано открытие выставки о полицейском насилии

Открытие выставки "Осень пахана" о полицейском насилии сорвалось второй раз за три дня. В последний момент московский клуб "Бумажная фабрика" отказался от её проведения.

Как заявили организаторы выставки, администрации клуба "поступили неофициальные угрозы от сотрудников правоохранительных органов" о том, что если они проведут мероприятие, то им устроят "сладкую жизнь".

Изначально открытие "Осени пахана" планировалось на 7 октября в московской галерее DorDor. Но накануне в галерею пришли чиновники управы, пожарная инспекция, сотрудники Роспотребнадзора, а затем и полицейские. Они объявили, что выставку нельзя проводить якобы из-за нарушений пожарной безопасности. После этого организаторы перенесли открытие на 9 октября, договорившись с клубом "Бумажная фабрика".

Также устроители выставки рассказали, что работы иркутского художника Степана Шоболова, которые тот передал для экспозиции, "шли бесконечно долго по почте", а затем "потерялись". "Именно в день отправки почтовое отделение навсегда закрылось и все посылки куда-то перевезли", – утверждают они.

В знак протеста против давления на организаторов выставки пользователи социальных сетей начали массово делиться работами художников и фотографов, которые должны были стать частью экспозиции.

Выставку "Осень пахана" о насилии со стороны полицейских и несвободе слова планировала провести "Ассоциация худших художников". Сейчас устроители ищут третью площадку для её открытия.