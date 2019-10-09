В США арестован сотрудник разведки за передачу секретных данных СМИ

В США прокуратура арестовала сотрудника разведуправления министерства обороны Генри Фриза за передачу секретной информации журналистам.

Обвиняемый передавал репортёрам данные, связанные с национальной безопасностью, в 2018 и 2019 годах. Информация якобы касалась систем вооружения неназванного иностранного государства и была использована в не менее чем восьми новостных статьях.

Фриз, предположительно, состоял в романтических отношениях с одним из двух журналистов, которым передавал данные, говорится в обвинительном заключении. ФБР перехватывало его телефонные разговоры и двоих репортёров, а также имело доступ к их личной переписке в Твиттере.

Министерство юстиции заявило, что не будет публично называть имена журналистов, средства массовой информации, в которых они работают, и страну, которой касалась секретная информация.

Генри Фриз работал аналитиком контртеррористического отдела разведуправления оборонного ведомства США. Его арестовали в среду утром, когда он приехал на работу. Фризу грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным представителя прокуратуры, Министерство юстиции Соединённых Штатов обвинило шесть человек в утечке данных за последние два года.